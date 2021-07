Covid: Vaia (Spallanzani), 'vaccinare giovani, non criminalizzarli' (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - "Bisogna vaccinare i giovani, è inutile criminalizzarli. I giovani non è giusto fermarli, sono stati troppo tempo fermi, è giusto che si riapproprino della loro vita. Abbiamo il vaccino, poi avremo gli anticorpi, andiamo avanti con questo. Oggi non è il tempo di fermare, di chiudere, di imporre, è tempo del convincimento: avanti con una campagna di informazione in cui ci impegnamo per fare in modo che tutti si vaccinino. Forza ragazzi, vacciniamoci". E' l'appello del direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che in post su Facebook scrive 'Amo me ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - "Bisogna, è inutile. Inon è giusto fermarli, sono stati troppo tempo fermi, è giusto che si riapproprino della loro vita. Abbiamo il vaccino, poi avremo gli anticorpi, andiamo avanti con questo. Oggi non è il tempo di fermare, di chiudere, di imporre, è tempo del convincimento: avanti con una campagna di informazione in cui ci impegnamo per fare in modo che tutti si vaccinino. Forza ragazzi, vacciniamoci". E' l'appello del direttore dell'Inmidi Roma, Francesco, che in post su Facebook scrive 'Amo me ...

