Covid: Siri (Lega), 'ora più morti per l'influenza, nessuna emergenza per chiudere' (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - "Secondo l'Istituto superiore di Sanità la normale influenza porta a 21 decessi al giorno, mentre le vittime Covid sono 13 (ultimo dato ieri 17 luglio). Questo dato oggi è confortante, ma sarà comunque necessario che una Commissione Parlamentare d'inchiesta faccia luce sui metodi di calcolo utilizzati fin qui". Lo sostiene il senatore della Lega, Armando Siri sul suo profilo Facebook. "Oggi le terapie intensive per fortuna sono vuote e parlare semplicemente di tasso di positività non ha alcun senso. Milioni di persone sono 'positive' a svariati virus che in presenza di gravi comorbilità ...

