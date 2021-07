Covid Sicilia, oggi 404 contagi e nessun morto: bollettino 18 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 404 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. nessun nuovo decesso. “Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali Siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 4 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute – si legge sulla pagina Facebook della Regione Siciliana – In terapia intensiva sono in cura 21 persone (2 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 68 persone. 0 i decessi. I nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 404 i nuovida coronavirus18in, secondo i dati dell’ultimonuovo decesso. “Il dato dei ricoveriper Coronavirus negli ospedalini rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 4 unità, così come riporta ilquotidiano del Ministero della Salute – si legge sulla pagina Facebook della Regionena – In terapia intensiva sono in cura 21 persone (2 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 68 persone. 0 i decessi. I nuovi ...

