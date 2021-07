Covid Sardegna, oggi 233 contagi e nessun morto: bollettino 18 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 233 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino. nessun nuovo decesso. Sono 58.476 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.438.847 tamponi, per un incremento complessivo di 2.534 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.494 in totale). I ricoveri ospedalieri: 60 pazienti in area medica (+4 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva. Attualmente in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 233 i nuovida coronavirus18in, secondo i dati dell’ultimonuovo decesso. Sono 58.476 i casi di positività al-19 complessivamente accertati indall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.438.847 tamponi, per un incremento complessivo di 2.534 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.494 in totale). I ricoveri ospedalieri: 60 pazienti in area medica (+4 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva. Attualmente in ...

