Covid | Sangalli “Rateizzare il debito fiscale | più tempo per i prestiti”

ROMA (ITALPRESS) – "A giugno, nei servizi, in molti casi l'attività ha continuato ad attestarsi su livelli molto distanti da quelli di prima della pandemia e in rallentamento rispetto ai due mesi precedenti. Il pericolo è che l'emergere delle varianti del virus e il riacutizzarsi dei contagi tolgano vigore alla ripresa, impedendo ad alcuni settori, come la filiera turistica, il ritorno ai livelli pre-Covid almeno per altri 12-18 mesi". Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. "In un'economia che si è rimessa in moto – ha aggiunto – ci sono molte imprese del terziario ancora a rischio, come le ...

