Covid oggi Liguria, 72 contagi: bollettino 18 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 72 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 18 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 2.175 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.093 tamponi antigenici rapidi. I pazienti ricoverati per Covid sono 17: di questi, 5 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

