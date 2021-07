Covid oggi Italia, 3.127 contagi e 3 morti: bollettino 18 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 3.127 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Italia, secondo i dati dell’ultimo bollettino, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano altri 3 decessi. Ieri i contagi erano stati 3.121 e le vittime 13, che portano a 127.867 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 165.269 tamponi, con un tasso positività che sale a 1,9% (ieri 1,3%). In lieve aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.136 (ieri 1.111), con un aumento di 25 persone rispetto a ieri mentre sono 156 i ricoverati in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 3.127 i nuovida coronavirus18in, secondo i dati dell’ultimo, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano altri 3 decessi. Ieri ierano stati 3.121 e le vittime 13, che portano a 127.867 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 165.269 tamponi, con un tasso positività che sale a 1,9% (ieri 1,3%). In lieve aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.136 (ieri 1.111), con un aumento di 25 persone rispetto a ieri mentre sono 156 i ricoverati in terapia ...

