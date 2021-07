Covid oggi Basilicata, 11 contagi: bollettino 18 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 11 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 18 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I decessi, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, rimangono 591. Gli attuali positivi, secondo la Protezione Civile, sono 554 (+7), mentre i dimessi/guariti sono 25.946 (+4). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 11 ida coronavirus in, 182021, secondo i dati deldella Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I decessi, dall’inizio dell’emergenza-19, rimangono 591. Gli attuali positivi, secondo la Protezione Civile, sono 554 (+7), mentre i dimessi/guariti sono 25.946 (+4). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - lorepregliasco : Ha senso dare risalto ai dati dei casi di Covid? Vanno monitorati perché - con crescita enorme (non quella attuale… - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - SamaRosa70 : RT @P_Napolitano_: @tiecolino Al dì là del fatto che qui occorre un'esorcista, bravo ma molto, molto bravo! Comunque il covid e il vaccino… - filo_78 : RT @Martinetus: 3 DECESSI, CAZZO, 3 DECESSI DI COVID OGGI, E ANCORA ROMPONO I COGLIONI CON L'EPIDEMIA. -