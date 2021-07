Covid, news di oggi. Green pass e colori, martedì la cabina di regia del governo. DIRETTA (Di domenica 18 luglio 2021) Pressing delle regioni per il cambio delle regole sulle restrizioni e per la possibile estensione del pass a luoghi e mezzi pubblici. Secondo l'ultimo bollettino, i casi rilevati sono 3.127 su 165.269 tamponi, 3 i morti. Sale il tasso di positività: è all'1,9% Diminuiscono le terapie intensive (-6) ma aumentano i ricoveri ordinari (+25). Intanto, nel Villaggio olimpico di Tokyo primi due atleti positivi Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021) Pressing delle regioni per il cambio delle regole sulle restrizioni e per la possibile estensione dela luoghi e mezzi pubblici. Secondo l'ultimo bollettino, i casi rilevati sono 3.127 su 165.269 tamponi, 3 i morti. Sale il tasso di positività: è all'1,9% Diminuiscono le terapie intensive (-6) ma aumentano i ricoveri ordinari (+25). Intanto, nel Villaggio olimpico di Tokyo primi due atleti positivi

Advertising

repubblica : Covid, la variante Euro2020 si prende Roma: spunta un maxifocolaio in Corso Trieste. Più di 30 ragazzi positivi. Ma… - repubblica : Regno Unito, l'appello di 1.200 scienziati: fine restrizioni per Covid è 'minaccia mondiale' - eziomauro : Quanti postumi lascia il Covid? Uno studio ne ha censiti 203 in 10 organi diversi - SorryNs : RT @a_meluzzi: Green Pass obbligatorio, Giorgia Meloni travolge la sinistra: l’imbarazzante silenzio sulle proteste in Francia - Il Tempo h… - piadibenedetto : @AnnalisaGardin @Cartabellotta -