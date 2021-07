Covid, Meloni: schiaffo a vittime, stravolta commissione inchiesta (Di domenica 18 luglio 2021) "La commissione parlamentare d'inchiesta - proposta da Fratelli d'Italia per verificare la gestione dell'emergenza sanitaria - è stata stravolta da una serie di emendamenti che di fatto impediscono di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) "Laparlamentare d'- proposta da Fratelli d'Italia per verificare la gestione dell'emergenza sanitaria - è statada una serie di emendamenti che di fatto impediscono di ...

Advertising

CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - fabiochiusi : Comunque non è che perché Meloni e Salvini sono contro il COVID pass allora il COVID pass è indubitabilmente una co… - Teresatherry0 : RT @tempoweb: La #Meloni travolge la sinistra sul #GreenPass obbligatorio: l’imbarazzante silenzio sulle proteste in #Francia #covid19 #vac… - AA31192Patriota : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: stravolta commissione d’inchiesta proposta da FdI, uno schiaffo alle vittime della pandemia https://t.c… - MAnnurca : RT @mariobianchi18: Meloni: 'Abbiamo programmi e classe dirigente per guidare l'Italia'. A me farebbe paura essere guidato da una che prim… -