Covid | Lollobrigida | ‘niente vaccino sotto i 40 anni’

(Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Siamo contrari alle logiche segregazioniste, meglio prevedere i tamponi per entrare nei locali. Fai un test e in cinque minuti hai l’esito”. Così Francesco, capogruppo Fdi, a Repubblica sul Green pass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Sicilia

... con Johnson, dopo avere preso il. Ma non consiglierei a nessuno sotto i 40 anni di farlo, perché la letalità è inesistente'. In un'intervista a Repubblica Francesco, capogruppo di ...Commissione? Sì ma che indaghi solo su cosa è successo prima del 30 gennaio 2020. In pratica prima che i ... Lo dichiara il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco. "...Roma, 18 lug. "Siamo contrari alle logiche segregazioniste, meglio prevedere i tamponi per entrare nei locali. Fai un test e in cinque minuti hai l'esito". Così ...Il capogruppo alla Camera: "La letalità è inesistente, tra i 40 e 50 bisogna riflettere bene, io stesso ho riflettuto moltissimo".