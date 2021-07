Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli: sì al Green Pass anche al ristorante #covid - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Covid: il tasso di positività sale in un giorno dallo 0,67 allo 0,97. Locatelli: “Guai a ripete… - petergomezblog : Covid, il numero dei test si abbassa proprio quando servirebbe il tracciamento. Locatelli: “Non ripetiamo gli error… - parisifrancesco : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: sì al Green Pass anche al ristorante #covid - RobertaBruzzone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: sì al Green Pass anche al ristorante #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli

Il Fatto Quotidiano

Pervanno fatte scelte 'per contrastare la ripresa della circolazione virale'.Queste sono le considerazioni di Franco, intervistato recentemente da 'Repubblica', in ... infatti, avrebbero favorito la diffusione delle infezioni da- 19.Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente dell'Istituto superiore di sanità dice si al Green pass al ristorante ...Il governo Draghi lavora alle nuove misure per fronteggiare l'ondata estiva del coronavirus. I "rigoristi" prendono campo e insistono per il green pass obbligatorio quanto meno nei ristoranti al chius ...