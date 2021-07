Covid, Locatelli (Cts): “Sì al Green Pass anche al ristorante” (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Sì all’estensione dell’uso del Green Pass anche al ristorante e massimo impegno per aumentare le coperture del personale scolastico. Lo dice in un’intervista a ‘La Repubblica’ Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente dell’Istituto superiore di sanità: “I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese” e “si cominciano a osservare gli effetti dei festeggiamenti per gli Europei”. Per Locatelli vanno fatte scelte “per contrastare la ripresa della circolazione virale. Dare accesso a determinate attività a chi è stato vaccinato, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Sì all’estensione dell’uso delale massimo impegno per aumentare le coperture del personale scolastico. Lo dice in un’intervista a ‘La Repubblica’ Franco, coordinatore del Cts e presidente dell’Istituto superiore di sanità: “I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese” e “si cominciano a osservare gli effetti dei festeggiamenti per gli Europei”. Pervanno fatte scelte “per contrastare la ripresa della circolazione virale. Dare accesso a determinate attività a chi è stato vaccinato, ...

