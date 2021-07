Covid, l'estate fa correre il virus: focolai dopo gli Europei e nelle zone della movida (Di domenica 18 luglio 2021) L'arrivo della bella stagione e il ritorno della movida estiva hanno dato una spinta alla crescita dei contagi da Coronavirus. Si moltiplicano lungo lo stivale i microfocolai nelle zone di vacanza. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) L'arrivobella stagione e il ritornoestiva hanno dato una spinta alla crescita dei contagi da Corona. Si moltiplicano lungo lo stivale i microdi vacanza. ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Covid: il tasso di positività sale in un giorno dallo 0,67 allo 0,97. Locatelli: “Guai a ripete… - petergomezblog : Covid, il numero dei test si abbassa proprio quando servirebbe il tracciamento. Locatelli: “Non ripetiamo gli error… - fr4nc15_93 : Eh ma il cash money deve girare, anche se ci ammaliamo tutti. - benbut_ : Raga però cazzo non è passato neanche un mese da quando abbiamo chiuso la terapia intensiva, speravo di poter finge… - no3n2a : RT @ChimicoScettico: Dato l'allentamento delle misure antipandemiche nella primavera 1921 era ovvia la risalita dei casi COVID in Europa un… -