Covid | le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

Leggi su tpi

(Di domenica 18 luglio 2021), LEDIE DAL– Cresce la preoccupazione per la variante Delta, a Barcellona (Spagna) torna il lockdown. Mentre in Italia sono state superate le 60 milioni di dosi somministrate di vaccino qui i dati aggiornati in tempo reale. Di seguito tutte lesul-19 di, domenica 18 luglio 2021, aggiornate in tempo reale. ?...