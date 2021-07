Covid, le ultime news. Green pass e colori, martedì la cabina di regia del governo. LIVE (Di domenica 18 luglio 2021) Pressing delle Regioni sull'esecutivo per il cambio delle regole sulle restrizioni e per la possibile estensione del Green pass a luoghi e mezzi pubblici. Intanto, secondo l'ultimo bollettino, i casi rilevati sono 3.127 su 165.269 tamponi, tre i morti. Sale il tasso di positività (1,9%). Diminuiscono le terapie intensive (-6), ma aumentano i ricoveri ordinari (+25). A Tokyo, nel Villaggio olimpico, primi due atleti positivi Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021) Pressing delle Regioni sull'esecutivo per il cambio delle regole sulle restrizioni e per la possibile estensione dela luoghi e mezzi pubblici. Intanto, secondo l'ultimo bollettino, i casi rilevati sono 3.127 su 165.269 tamponi, tre i morti. Sale il tasso di positività (1,9%). Diminuiscono le terapie intensive (-6), ma aumentano i ricoveri ordinari (+25). A Tokyo, nel Villaggio olimpico, primi due atleti positivi

