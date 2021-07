Covid Italia e variante Delta, spettro nuova ondata e zona gialla (Di domenica 18 luglio 2021) Aumentano i contagi Covid in Europa e in Italia e i casi di variante Delta. Il nuovo bollettino della Protezione civile ieri ha fatto registrare 3.127 nuovi casi, con il tasso di positività salito a 1,9%, e altri 3 decessi. Oggi 19 luglio non ci sarà nessun cambio di colore nella mappa dell’Italia tutta bianca ma lo spettro zona gialla, con il ritorno a regole e misure più restrittive, preoccupa alcune Regioni (a rischio Sardegna, Sicilia e Veneto, secondo il report Altems) e c’è attesa per la cabina di regia. Sul tavolo la situazione determinata dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Aumentano i contagiin Europa e ine i casi di. Il nuovo bollettino della Protezione civile ieri ha fatto registrare 3.127 nuovi casi, con il tasso di positività salito a 1,9%, e altri 3 decessi. Oggi 19 luglio non ci sarà nessun cambio di colore nella mappa dell’tutta bianca ma lo, con il ritorno a regole e misure più restrittive, preoccupa alcune Regioni (a rischio Sardegna, Sicilia e Veneto, secondo il report Altems) e c’è attesa per la cabina di regia. Sul tavolo la situazione determinata dalla ...

