Covid Italia, aumentano i contagi: quali regioni rischiano la zona gialla (Di domenica 18 luglio 2021) La situazione Covid in Italia sta peggiorando velocemente con un aumento dei contagi. Diverse regioni rischiano la zona gialla: scopriamo quali. Torna la paura per una nuova ondata di contagi Covid in Italia, con il paese che potrebbe ritrovarsi in zona gialla in piena estate. I nuovi contagi stanno aumentando velocemente a causa delle diffusione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 luglio 2021) La situazioneinsta peggiorando velocemente con un aumento dei. Diversela: scopriamo. Torna la paura per una nuova ondata diin, con il paese che potrebbe ritrovarsi inin piena estate. I nuovistanno aumentando velocemente a causa delle diffusione L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - fattoquotidiano : Covid, focolaio a Monteverde a Roma dopo la partita Italia-Belgio vista in un pub: oltre 70 contagi. Quasi tutti ha… - Agenzia_Ansa : Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monte… - Andyphone : RT @tempoweb: La #varianteDelta spaventa e gli italiani tagliano le vacanze. Crollo delle prenotazioni #estate #18luglio #iltempoquotidiano… - alesmari8 : RT @Adnkronos: In aumento i contagi #COVID19 in Italia. Rischio #zonaGialla per alcune regioni, ma i parametri potrebbero cambiare. https… -