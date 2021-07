Covid, in Lombardia un morto e 369 nuovi casi: otto a Bergamo (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 369, a fronte di 28.376 tamponi effettuati, i nuovi casi Covid rilevati domenica 18 luglio in Lombardia: la positività è quindi dell’1,3%. Nella giornata di sabato erano 438 i nuovi positivi con quattro morti, mentre nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (31), mentre sono 135 i pazienti ricoverati nei reparti (-1 rispetto a sabato): attualmente in regione ci sono 7.407 persone positive, 7.241 in isolamento domiciliare. Sono 39 i guariti/dimessi. I casi per provincia Milano 108 Bergamo 8 Brescia 28 Como 27 Cremona ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 369, a fronte di 28.376 tamponi effettuati, irilevati domenica 18 luglio in: la positività è quindi dell’1,3%. Nella giornata di sabato erano 438 ipositivi con quattro morti, mentre nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (31), mentre sono 135 i pazienti ricoverati nei reparti (-1 rispetto a sabato): attualmente in regione ci sono 7.407 persone positive, 7.241 in isolamento domiciliare. Sono 39 i guariti/dimessi. Iper provincia Milano 1088 Brescia 28 Como 27 Cremona ...

