Covid | in Lombardia tasso di positività sale all’1 3% | un morto A Bergamo 8 nuovi casi

Advertising

PagellaPolitica : Non è vero che entro mercoledì 21 luglio il 70% della popolazione in Lombardia sarà completamente vaccinato contro… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3). A fronte di 32.332 tamponi effettuati, so… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuo… - Yogaolic : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #18luglio Casi +369 (845.898 +0,04%) Deceduti +1 (33.809 +0%) Guariti +39 (804.682 +0%) Molecolari… - infoitinterno : Coronavirus oggi Italia e Lombardia, il bollettino Covid: 3.127 nuovi contagi e 3 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Anche oggi è il Lazio la Regione con il maggior numero di nuovi casi, sono 471 (sabato 500), seguita da Sicilia con 404 casi (ieri 431), Veneto con 379 (ieri 424) econ 369 (ieri 438).Vittime, tamponi e guariti approfondimento Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni in ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 33.809 in(1) 11.629 in Veneto 7.561 ...e Lombardia (0,94). Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus. In discussione l'uso ...MILANO - Con 28.376 tamponi eseguiti, è di 369 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con una percentuale in salita all’1,3% (ieri era l'1,1). Sono pra ...