Covid, in Italia 3127 nuovi casi e 3 decessi (Di domenica 18 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora i casi Covid in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 3.127 (+6 rispetto a ieri) a fronte di 165.269 tamponi effettuati che determina un tasso di positività comunque in calo all'1,89%. Diminuiscono i decessi che oggi sono 3 (-10 rispetto a ieri). I guariti sono 501 mentre gli attuali positivi salgono di 2.622 unità attestandosi a 46.113 totali. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che oggi sono 156 (ieri si registravano 161 degenti) con 3 nuovi ingressi, in crescita le degenze ordinarie. In isolamento domiciliare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora iin. Secondo i dati del Ministero della Salute ipositivi sono 3.127 (+6 rispetto a ieri) a fronte di 165.269 tamponi effettuati che determina un tasso di positività comunque in calo all'1,89%. Diminuiscono iche oggi sono 3 (-10 rispetto a ieri). I guariti sono 501 mentre gli attuali positivi salgono di 2.622 unità attestandosi a 46.113 totali. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che oggi sono 156 (ieri si registravano 161 degenti) con 3ingressi, in crescita le degenze ordinarie. In isolamento domiciliare ...

