Covid, in Campania sale ancora l'indice del contagio: nessun morto (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 244 in Campania i casi positivi al Covid su 6.929 tamponi molecolari esaminati. sale ancora, dunque, l'indice di contagio che oggi è pari al 3,52% rispetto al 3,09% precedente. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione nelle ultime 48 ore non si sono registrati decessi (1 persona è morta in precedenza ma è stata registrata ieri). Cala, negli ospedali, il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (10, meno 2 rispetto al dato precedente), e di quelli in degenza (ieri 182, oggi 175). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati ...

