Covid, in Campania sale ancora l'indice del contagio (244 positivi) ma nessun morto (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 244 in Campania i casi positivi al Covid su 6.929 tamponi molecolari esaminati. sale ancora, dunque, l'indice di contagio che oggi è pari al 3,52% rispetto al 3,09% precedente.... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 244 ini casialsu 6.929 tamponi molecolari esaminati., dunque, l'diche oggi è pari al 3,52% rispetto al 3,09% precedente....

Advertising

MircoScatizzi : RT @SkyTG24: Covid Campania, il bollettino: 244 contagi su 6.929 tamponi - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Covid Campania, il bollettino: 244 contagi su 6.929 tamponi - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania 244 nuovi positivi L’indice sale al 3,5% - andrea_falivene : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid in Campania: 244 nuovi positivi, nessun decesso nelle ultime 48 ore - ottopagine : Covid-19 in Campania: 244 i nuovi positivi -