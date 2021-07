Covid, Green pass per eventi e matrimoni? Ok da imprese settore (Di domenica 18 luglio 2021) Il Green pass è già la regola per poter partecipare ad una festa di matrimonio o di comunione. Dunque il settore lo sta sperimentando con successo. “Siamo l’unico settore che sta già lavorando con il Green pass dal 15 giugno, da quando siamo ripartiti: l’accesso ai matrimoni e ad altre cerimonie avviene con l’esibizione del Green pass”. E’ quanto sottolinea il presidente di Assoeventi-Confindustria Michele Boccardi, intervistato dall’Adnkronos in vista della cabina di regia di martedì che dovrà decidere ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Ilè già la regola per poter partecipare ad una festa dio o di comunione. Dunque illo sta sperimentando con successo. “Siamo l’unicoche sta già lavorando con ildal 15 giugno, da quando siamo ripartiti: l’accesso aie ad altre cerimonie avviene con l’esibizione del”. E’ quanto sottolinea il presidente di Asso-Confindustria Michele Boccardi, intervistato dall’Adnkronos in vista della cabina di regia di martedì che dovrà decidere ...

Advertising

davidefaraone : Due le misure da prendere: 1.riaprire tutto e libertà assoluta per chi ha il green covid pass, alcune limitazioni… - SkyTG24 : Covid, in Francia cresce il mercato dei Green Pass falsi: +5.000% - fattoquotidiano : Green Pass, il Cts: “Sì all’obbligo anche per i ristoranti al chiuso. Se ci vacciniamo tutti il Covid sarà come l’i… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Rasi all'Adnkronos: 'Ci saranno altre varianti, sì al #greenpass'. - gjscco : RT @claudiomasi5: Governo di INCAPACI x affrontare una emergenza mondiale!!Ora provano con Green Pass QUANDO HANNO contestato APP IMMUNI di… -