Covid, continua il trend di crescita: Rimini maglia nera in Emilia - Romagna con 63 nuovi casi in 24 ore (Di domenica 18 luglio 2021) continua il trend di crescita, non esponenziale dei nuovi casi di Covid. In Emilia - Romagna la provincia messa peggio per nuovi casi è Rimini (63), seguita da Reggio Emilia (49) e Bologna (39).

