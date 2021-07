Covid-19 | il bollettino aggiornato ad oggi 18 luglio 2021

(Di domenica 18 luglio 2021)-19, pubblicato ildi18contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato ilche, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di-19 in Italia. Questi i dati del-19 di18: 3.127 contagiati3 morti501 guariti -6 terapie intensive +25 ricoveri 165.269 tamponiTasso di positività: 1,9% (+0,6%) 61.102.987 dosi di vaccino somministrate in ...

Anche oggi il- 19 mostra, quindi, una situazione abbastanza in linea con il trend degli ultimi giorni : zero decessi, 24 nuovi contagi, nessun nuovo ricovero in ospedale dove ...Nella prima tabella la percentuale dei tamponi positivi sui casi sospetti, nella seconda le vaccinazioni nella Regione Toscana e nella terza la data prevista di somministrazione al 70% dei toscani. ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 luglio: 3.127 nuovi casi, i morti sono 3 ...I nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 3127 rispetto ai 3121 registrati ieri. In netto calo il numero delle vittime: 3, ieri erano 13. 165.269 i temponi realizzati, il tasso ...