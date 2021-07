Cosa ha ucciso Libero De Rienzo? Una nuova ipotesi shock in attesa dei risultati dell’autopsia (Di domenica 18 luglio 2021) La sconvolgente morte di Libero De Rienzo apre una serie di scenari sulle cause del decesso, fra le quali quella più drammatica ma anche più suffragata: un mix letale di sedativi ed eroina Ha sconvolto un’Italia intera la morte di Libero De Rienzo, vincitore nel 2002 del David di Donatello per la sua performance nel film Santa Maradona. L’attore è stato trovato senza vita giovedì scorso nella sua abitazione a Roma da un amico allertato dalla moglie di De Rienzo, la costumista e sceneggiatrice Marcella Mosca. LEGGI ANCHE => Addio a Libero De Rienzo: ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 luglio 2021) La sconvolgente morte diDeapre una serie di scenari sulle cause del decesso, fra le quali quella più drammatica ma anche più suffragata: un mix letale di sedativi ed eroina Ha sconvolto un’Italia intera la morte diDe, vincitore nel 2002 del David di Donatello per la sua performance nel film Santa Maradona. L’attore è stato trovato senza vita giovedì scorso nella sua abitazione a Roma da un amico allertato dalla moglie di De, la costumista e sceneggiatrice Marcella Mosca. LEGGI ANCHE => Addio aDe: ...

