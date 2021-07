Coronavirus, variante Delta continua a preoccupare. Tasso di positività sfiora 2% (Di domenica 18 luglio 2021) In Italia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.127 nuovi casi e 3 decessi. Lo rende noto il ministero della Salute, specificando che il numero totale di deceduti dall'inizio pandemia sale così a 127.867. Ieri i nuovi casi erano stati 3.121, i morti 13. I contagi sono emersi da 165.269 tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari; ieri erano stati 244.797. Il Tasso di positività è dell'1,9%, in aumento rispetto all'1,3% di ieri.In tutto ci sono 46.113 cittadini attualmente positivi, 2.622 in più rispetto a ieri. Più o meno stabili i numeri delle terapie intensive, in lieve calo rispetto a ieri: sono 156 i pazienti totali ricoverati in rianimazione, 6 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 luglio 2021) In Italia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.127 nuovi casi e 3 decessi. Lo rende noto il ministero della Salute, specificando che il numero totale di deceduti dall'inizio pandemia sale così a 127.867. Ieri i nuovi casi erano stati 3.121, i morti 13. I contagi sono emersi da 165.269 tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari; ieri erano stati 244.797. Ildiè dell'1,9%, in aumento rispetto all'1,3% di ieri.In tutto ci sono 46.113 cittadini attualmente positivi, 2.622 in più rispetto a ieri. Più o meno stabili i numeri delle terapie intensive, in lieve calo rispetto a ieri: sono 156 i pazienti totali ricoverati in rianimazione, 6 ...

