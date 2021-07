Coronavirus Toscana oggi, 243 nuovi contagi (Di domenica 18 luglio 2021) Firenze, 17 luglio 2021 - Covid Toscana , i nuovi casi positivi oggi, 18 luglio , sono 243 su 10.190 test di cui 5.879 tamponi molecolari e 4.311 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,38% (5,7% ... Leggi su lanazione (Di domenica 18 luglio 2021) Firenze, 17 luglio 2021 - Covid, icasi positivi, 18 luglio , sono 243 su 10.190 test di cui 5.879 tamponi molecolari e 4.311 test rapidi. Il tasso deipositivi è 2,38% (5,7% ...

