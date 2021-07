Coronavirus, sono 243 i nuovi casi in Toscana (età media 28 anni). Nessun decesso (Di domenica 18 luglio 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 18. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 82 Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 18 luglio 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 18. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi82

Covid oggi Italia, il bollettino sul Coronavirus del 18 luglio. Dati regione per regione Toscana In Toscana 245.976 i casi di positività al Coronavirus, 243 in più rispetto a ieri . I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,...

Coronavirus in Calabria, 39 nuovi casi. In aumento i ricoveri, un decesso Sono 39 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 1733 tamponi processati. Il tasso di positività è al 2,2%. Si registra un lieve aumento degli attualmente pos ...

