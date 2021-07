Coronavirus, sono 243 i nuovi casi in Toscana (età media 28 ann). Nessun decesso (Di domenica 18 luglio 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 18. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 82 Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 18 luglio 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 18. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi82

Advertising

Agenzia_Ansa : Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta dei primi casi che rig… - Agenzia_Ansa : Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 868 morti provocati dal Covid e 34.339 nuovi contagi, confermandosi co… - RaiNews : Ieri sono stati registrati 15 contagi tra le persone legate in vari modi ai Giochi #Tokyo2020 , tra cui il primo ca… - VedoviGian : sono stati rilevati altri 379 tamponi positivi al Sars-CoV-2, di cui 138 in territorio scaligero. Che grandissima… - Serenel73 : RT @ToniSonia: 'Virus debole', 'mascherine inutili'. Ecco tutti i clamorosi errori degli scienziati Ma non sono gli stessi che oggi preved… -