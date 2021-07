Coronavirus oggi Italia e Lombardia | il bollettino Covid | 3 127 nuovi contagi e 3 morti

(Di domenica 18 luglio 2021) L'esplosione della variante Delta , iche negli ultimi sette giorni sono tornati a salire in tutte le regioni, le zone rosse locali e le tante incertezze per le prossime settimane. La ...

Agenzia_Ansa : Il primo caso di coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di Tokyo, quando mancano solo sei giorni all… - rtl1025 : ?? Il primo caso di #coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di #Tokyo2020, quando mancano solo sei gi… - Corriere : Il bollettino: 3.127 contagiati e 3 morti, tasso a 1,9%. Più di 400 nuovi casi nel Lazio e in Sicilia - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 18 luglio | Sky TG24 - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino di oggi 18 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

AGI - Sale ma di appena sei unità il numero di nuovi positivi alin Italia: nel bollettino di domenica 18 luglio sono 3.127 casi (sabato 3.121) ma con un ... Ancheè il Lazio la Regione ...Covid Italia , il bollettino di18 luglio 2021. Salgono ancora leggermente i positivi ai test per i Covid individuati nelle ... Sono 165.269 i tamponi molecolari e antigenici per il...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 3.127 nuovi casi di contagio da Covid-19 (ieri erano stati 3.121). Scendono i decessi: tre contro i 13 del giorno precedente. Il tasso di positività ...Alla fine Boris Johnson ha dovuto cedere: alla vigilia dell’atteso Freedom Day, quando in Inghilterra cadranno praticamente tutte le ...