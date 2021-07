Coronavirus nel Lazio | 471 nuovi casi 303 a Roma D’Amato | ‘Invitiamo tutti alla massima collaborazione’

(Di domenica 18 luglio 2021) ‘Oggi su quasi 7mila tamponi nele quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 471positivi, 0 decessi, i ricoverati sono 119, le terapie intensive sono 26, i guariti sono 40. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%. Icittà sono a quota 303. Collaborare all’attività di tracciamento serve a ricostruire la catena dei contatti e a mettere in sicurezza i cittadini. Invitiamocollaborazione nello sforzo che ...

Agenzia_Ansa : Il primo caso di coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di Tokyo, quando mancano solo sei giorni all… - Agenzia_Ansa : Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta dei primi casi che rig… - rtl1025 : ?? Il primo caso di #coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di #Tokyo2020, quando mancano solo sei gi… - tusciaweb : Oggi nel Lazio 471 positivi Roma - Coronavirus, oggi nel Lazio 471 nuovi casi, nessuno decesso e 40 guariti, secon… - infoitinterno : Coronavirus, in Puglia contagi in risalita: 81 e un decesso. Nel Tarantino 5 casi | Tarantobuonasera -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

...- Il sindaco visita gli abiti della Corte imperiale di Elisa Baciocchi espostiMuseo Nazionale di Palazzo Mansi 29 Aprile 2018 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza......paese resta vivo il dibattito sul green pass. I numeri e le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: TOSCANA Sono 243 i nuovi contagi diin ...Lo Spezia Calcio, tramite il proprio sito, ha comunicato che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di due calciatori. Il Club, ..."Il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario." Con questa nota, il club ligure comunica il vero e proprio focolaio delle ultime ore che coinvolge st ...