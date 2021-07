Coronavirus, l'aggiornamento della Regione: il Cesenate segna 11 nuovi casi (Di domenica 18 luglio 2021) Continua il trend di crescita, non esponenziale dei nuovi casi di Covid. In Emilia - Romagna la provincia messa peggio per nuovi casi è Rimini (63), seguita da Reggio Emilia (49) e Bologna (39). In ... Leggi su cesenatoday (Di domenica 18 luglio 2021) Continua il trend di crescita, non esponenziale deidi Covid. In Emilia - Romagna la provincia messa peggio perè Rimini (63), seguita da Reggio Emilia (49) e Bologna (39). In ...

Advertising

vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 18/07/2021 ore 21:07 Finora sono state somministrate 61.447.143… - rep_bari : Coronavirus e movida, a Gallipoli vademecum per i turisti: 'Evitate assembramenti e schiamazzi o vi rimandiamo a ca… - infoitinterno : Aggiornamento Coronavirus 18/7. Nel modenese 31 nuovi casi. In Emilia 266 e zero decessi - fc_cheri : Coronavirus. Aggiornamento del 17 luglio: impennata della curva dei contagi, nessun decesso - simcopter : RT @RegioneER: ?? #COVID19 l'AGGIORNAMENTO della Regione Emilia Romagna ?? oltre 13mila tamponi effettuati ??266 nuovi positivi, 0 decessi… -