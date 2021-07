Coronavirus, la Sicilia al secondo posto in Italia per nuovo contagi. Alta l'incidenza: 6,9% (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 404 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 5.832 tamponi processati nell’isola. Nuova impennata dell’incidenza che arriva fino al 6,9% per effetto del basso... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 404 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore ina fronte di 5.832 tamponi processati nell’isola. Nuova impennata dell’che arriva fino al 6,9% per effetto del basso...

Advertising

Corriere : Il bollettino: 3.127 contagiati e 3 morti, tasso a 1,9%. Più di 400 nuovi casi nel Lazio e in Sicilia - PalermoToday : Coronavirus, in Sicilia 404 nuovi casi (67 nel Palermitano): solo nel Lazio più contagi giornalieri… - BernieDogs4 : RT @Antonio_Caramia: 3 morti per #COVID19 16.182 negli ultimi 7gg (7gg fa erano 7.959) ??Positivi su testati 7% ??Sardegna 59 casi/sett/10… - MeridionaleASud : RT @lasiciliait: Coronavirus, bollettino del 18 luglio: in Sicilia 404 nuovi casi e nessuna vittima - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il bollettino: 3.127 contagiati e 3 morti, tasso a 1,9%. Più di 400 nuovi casi nel Lazio e in Sicilia -