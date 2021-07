Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di domenica 18 luglio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

Corriere : L’Oms sulla finale di Wembley: devastante contagio in diretta tv - serenel14278447 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 luglio: 3.127 nuovi casi, tre decessi. L’indice di positività balza all… - SienaFree : Coronavirus in Italia: 3.127 nuovi casi (t.p. 1,89%), 46.113 (+2.622) positivi, 1.136 (+25) ricoverati, 3 deceduti - an12frnc : RT @Corriere: Il bollettino: 3.127 contagiati e 3 morti, tasso a 1,9%. Più di 400 nuovi casi nel Laz... - sole24ore : #Coronavirus, in #Italia oggi 3.127 nuovi casi e 3 vittime. I dati del bollettino del ministero della Salute… -