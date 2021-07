Coronavirus | il bollettino di oggi domenica 18 luglio 2021

Advertising

AnnickQuemper : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #18luglio. #SaluteLazio - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Calabria 1 morto, 35 guariti e 39 nuovi casi positivi: continuano ad aumentare i ricoveri negl… - PalermoToday : Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 18 luglio: boom di contagi in Sardegna e Lazio - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #18luglio #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #18luglio #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di oggi domenica 18 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle ...Quattro pazienti sono ricoverati in terapia intensiva - si legge nel- I pazienti ... Read More In Evidenzatorna a colpire l'Italia: quali regioni rischiano zona gialla 18 Luglio ...Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 18 luglio 2021 in Pu ...Covid Lazio, il bollettino di oggi domenica 18 luglio 201: sono 471 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore ...