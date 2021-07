Coronavirus | il bollettino di oggi 18 luglio

(Di domenica 18 luglio 2021)Italia,Covid di18: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaLa Protezione Civile ha diramato, come di consueto, i numeri riguardanti ilda Covid. I contagi di, a fronte di 165.269 tamponi, sono stati 3.127. I morti purtroppo 3, mentre i guariti 501. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Calano le occupazioni in terapia intensiva ...

Ildell'emergenzadella Campania aggiornato a domenica 18 luglio 2021 . Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della situazione epidemiologica della Regione Campania, una delle ...Nuovo balzo in avanti dei contagi in Umbria. Dai 30 del precedentesi è infatti passati ai 67 segnalati dal report regionale aggiornato alla mattinata di domenica 18 luglio. Quasi 70 casi Covid riscontrati su 1.424 tamponi molecolari processati: risale ...In Lombardia sono 369 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore ... (135), stabile quello dei ricoverati in terapia intensiva (31). Ecco i dati del bollettino Covid della Lombardia di ...Sono tornati a crescere i contagi Covid in Lombardia. Ieri i nuovi positivi sono stati 438, con un tasso di positività all'1,14%. Secondo i dati del Ministero della Salute i decessi sono stati 4. Sul ...