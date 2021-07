Coronavirus Fvg, 16 nuovi casi: ancora vuote le terapie intensive (Di domenica 18 luglio 2021) In Friuli Venezia Giulia su 1.634 tamponi molecolari sono stati rilevati 10 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,61%. Sono inoltre 1.530 i test rapidi antigenici realizzati, dai ... Leggi su udinetoday (Di domenica 18 luglio 2021) In Friuli Venezia Giulia su 1.634 tamponi molecolari sono stati rilevati 10contagi con una percentuale di positività dello 0,61%. Sono inoltre 1.530 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, 16 nuovi contagi e nessun decesso in Fvg - infoitinterno : Coronavirus Fvg, 16 nuovi casi: ancora vuote le terapie intensive - VolodiVino : RT @IlFriuli: Coronavirus, 16 nuovi contagi e nessun decesso in Fvg. Restano vuote le terapie intensive, mentre i pazienti negli altri repa… - marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 16 nuovi contagi e nessun decesso in Fvg. Restano vuote le terapie intensive, mentre i pazienti negli altri repa… - IlFriuli : Coronavirus, 16 nuovi contagi e nessun decesso in Fvg. Restano vuote le terapie intensive, mentre i pazienti negli… -