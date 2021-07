Coronavirus | dietrofront di Boris Johnson Andrà in quarantena dopo contatto con ministro positivo

Advertising

RaiNews : BoJo decide il dietrofront dopo le polemiche per la scelta dell'isolamento parziale in contrasto con le direttive a… - AndreaStair : RT @gianlucaguidi: Un dietrofront continuo... cambio di strategie e di comportamento... nell’articolo si dice anche “tanto si contagiano so… - Maselli_Andrea : RT @gianlucaguidi: Un dietrofront continuo... cambio di strategie e di comportamento... nell’articolo si dice anche “tanto si contagiano so… - twMec : RT @gianlucaguidi: Un dietrofront continuo... cambio di strategie e di comportamento... nell’articolo si dice anche “tanto si contagiano so… - gianlucaguidi : Un dietrofront continuo... cambio di strategie e di comportamento... nell’articolo si dice anche “tanto si contagia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dietrofront

Gazzetta del Sud

Il primo ministro britannico Boris Johnson fa marcia indietro e comunica che andrà in quarantena , dopo essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, isolandosi nella residenza ...... NdR ) per fermare la diffusione del. Come riferisce El Pais, il provvedimento entra in ... Johnson, nessun: il 19 sarà Freedom Day Nessuna marcia indietro dall'inquilino dei ...Il premier britannico, criticato dai laburisti, decide di non seguire il programma sperimentale che gli consentirebbe di continuare a lavorare come sempre sottoponendosi a test quotidiani. Ma non camb ...Per l’Agenzia europea per i medicinali, «al momento è troppo presto per confermare se e quando ci sarà bisogno di una dose di richiamo» ...