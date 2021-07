Coronavirus | Boris Johnson non si isola dopo il contatto con il suo ministro positivo

Advertising

Marilenapas : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19, puntare sull'immunità di gregge espone tutto il mondo a rischi, scrivono gli scienziati - AristarcoScann1 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19, puntare sull'immunità di gregge espone tutto il mondo a rischi, scrivono gli scienziati - ES1670 : RT @fanpage: Lettera di 1.200 scienziati a Boris Johnson: 'Pericoloso e immorale riaprire tutto il 19 luglio' - gianlucalibrale : RT @fanpage: Lettera di 1.200 scienziati a Boris Johnson: 'Pericoloso e immorale riaprire tutto il 19 luglio' - ladyrosmarino : RT @fanpage: Lettera di 1.200 scienziati a Boris Johnson: 'Pericoloso e immorale riaprire tutto il 19 luglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Boris

La polemica Irrompe immediata la polemica nel Regno Unito dopo che il primo ministroJohnson e il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak hanno optato per un 'programma pilota' del sistema ...Regno Unito Restrizioni che da lunedì 19 luglio nel Regno Unito , il primo ministroJohnson ...carattere sanitario e che nel caso in cui si risultasse essere positivi al test per ilo ...(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il primo ministro britannico Boris Johnson non andrà in isolamento in seguito al contatto con il ministro della Salute Sajid Javid risultato positivo al Covid e aderisce invece ...Boris Johnson, e al ministro delle Finanze, Rishi Shunak, nonostante entrambi siano stati identificati come “contatti prossimi” del ministro della Salute, Sajid Javid, risultato positivo al Covid-19. ...