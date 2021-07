“Contrario ai dogmi religiosi”: la raccolta firme in piazza per l’eutanasia legale negata dal parroco (Di domenica 18 luglio 2021) Niente banchetti per la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale in piazza San Giorgio a Reggio Calabria. “La gestione di quegli spazi viene solitamente autorizzata con preventivo parere del parroco, e non può essere concessa ad associazioni attiviste politicamente o che trattino argomenti antitetici ai dogmi religiosi”. È il contenuto della mail firmata da due impiegati comunali e arrivata all’Associazione Luca Coscioni, che aveva fatto richiesta di poter organizzare la raccolta firme nel capoluogo ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Niente banchetti per laper il referendum sulinSan Giorgio a Reggio Calabria. “La gestione di quegli spazi viene solitamente autorizzata con preventivo parere del, e non può essere concessa ad associazioni attiviste politicamente o che trattino argomenti antitetici ai”. È il contenuto della mail firmata da due impiegati comunali e arrivata all’Associazione Luca Coscioni, che aveva fatto richiesta di poter organizzare lanel capoluogo ...

