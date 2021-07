Congedo biennale e 3 giorni di permesso legge 104 92 | possono essere fruiti nell’arco dello stesso mese senza riproporzionare i permessi

Advertising

orizzontescuola : Congedo biennale e 3 giorni di permesso legge 104/92: possono essere fruiti nell’arco dello stesso mese senza ripro… -

Ultime Notizie dalla rete : Congedo biennale

Tecnica della Scuola

... nel biennio 2009 " 2011 ha frequentato il 14° Corsoper Allievi Marescialli dell'Arma dei ... il Luogotenente Adriano Lorelli, andato inlo scorso 5 marzo. La nomina a Comandante di ...... nel biennio 2009 " 2011 ha frequentato il 14° Corsoper Allievi Marescialli dell'Arma dei ... il Luogotenente Adriano Lorelli , andato inlo scorso 05 marzo. La nomina a Comandante di ...Da oggi, 15 luglio, il Maresciallo Capo Marco Di Filippo è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Rogliano. L’assunzione del prestigioso incarico da parte del giovane Sottufficiale dell’Arm ...Il difensore lascia le Fere e si trasferisce definitivamente in Lombardia, dove giocherà ancora in serie C. Arriva la prima cessione a titolo definitivo della Ternana in questo calciomercato 2021. La ...