Comunali: Milano, prevista spesa di 9,2 mln euro per consultazioni cittadine (2) (Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) - Ammonta a circa 4,6 milioni di euro la spesa prevista per le prestazioni straordinarie del personale delle direzioni e delle aree Comunali interessate alla preparazione di tutte le attività connesse alla consultazione elettorale. Per l'attività di facchinaggio e gestione documentale è prevista una spesa presunta di circa 833mila euro, mentre 118mila euro saranno impiegati per il noleggio di autovetture e navette, servizi straordinari e urgenti di pulizia delle sedi scolastiche e uffici Comunali e acquisto di qualsiasi altro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) - Ammonta a circa 4,6 milioni dilaper le prestazioni straordinarie del personale delle direzioni e delle areeinteressate alla preparazione di tutte le attività connesse alla consultazione elettorale. Per l'attività di facchinaggio e gestione documentale èunapresunta di circa 833mila, mentre 118milasaranno impiegati per il noleggio di autovetture e navette, servizi straordinari e urgenti di pulizia delle sedi scolastiche e ufficie acquisto di qualsiasi altro ...

LegaSalvini : ++ ORA A MILANO, INAUGURAZIONE DEL NUOVO POINT LEGA IN VIALE ABRUZZI ++ Qui si potranno firmare i… - davehckid : RT @TedonePap: Continua la nostra raccolta firme per le elezioni comunali a #Milano, per affermare che è possibile avere una #milanocittàpu… - potere_alpopolo : RT @TedonePap: Continua la nostra raccolta firme per le elezioni comunali a #Milano, per affermare che è possibile avere una #milanocittàpu… - baffi_francesco : Comunali Milano. La Meloni 'lancia' Bernardo, Zorro non è d'accordo, ma il sergente Garcia fa da pacere. - Dario_VdA : RT @TedonePap: Continua la nostra raccolta firme per le elezioni comunali a #Milano, per affermare che è possibile avere una #milanocittàpu… -