Classifica finale Tour de France 2021: Pogacar firma il bis, Vingegaard a 5’20”. Carapaz 3°, Cattaneo 12° (Di domenica 18 luglio 2021) Tadej Pogacar ha ufficialmente vinto il Tour de France 2021. La Grande Boucle è giunta alla sua conclusione con la tradizionale volata sui Campi Elisi di Parigi (vinta dal belga Wout van Aert) e lo sloveno ha potuto festeggiare nella consueta passerella lungo la capitale transalpina. L’alfiere della UAE Emirates ha conquistato la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo per la seconda volta consecutiva, confermandosi sul trono dopo il sigillo ottenuto lo scorso settembre. Il 22enne ha dominato in lungo e in largo, imponendosi sonoramente nella prima cronometro, regalando un numero antologico sulle Alpi e poi ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Tadejha ufficialmente vinto ilde. La Grande Boucle è giunta alla sua conclusione con la tradizionale volata sui Campi Elisi di Parigi (vinta dal belga Wout van Aert) e lo sloveno ha potuto festeggiare nella consueta passerella lungo la capitale transalpina. L’alfiere della UAE Emirates ha conquistato la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo per la seconda volta consecutiva, confermandosi sul trono dopo il sigillo ottenuto lo scorso settembre. Il 22enne ha dominato in lungo e in largo, imponendosi sonoramente nella prima cronometro, regalando un numero antologico sulle Alpi e poi ...

Ma cosa volevate di più da questo Tour? Si è chiusa a Parigi la seconda Grande Boucle dell’era Pogacar. Tadej è come il sole, Vingegaard e Carapaz compari di podio in una corsa ricca di spunti e bellezza. Italia aggrappata a Cattaneo e Colb ...

