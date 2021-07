Cingolani e la transizione ecologica col freno a mano L’ultima uscita è a favore della Ferrari | ma era nel cda fino a pochi mesi fa

(Di domenica 18 luglio 2021) “Questo sarà un governo ambientalista” aveva detto il presidente del Consiglio Mario Draghi quando intervenne nel primo consiglio dei ministri, il 13 febbraio. Sì, ma piano con le parole: ambientalista sì, maa un certo punto. E anche sul Green deal giorno dopo giorno c’è sempre un pezzo di verde che non va: ieri la lotta alla plastica, oggi la lotta alle emissioni, domani chissà. Laok, ma coltirato. Inevitabilmente il protagonista di queste frenate in derapata è chi “vigila” sul tema, il ministro Robertotitolaredebuttante delega alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Cingolani transizione

Roberto, ministro dellaecologica nel Governo Draghi, è su tutte le furie. Un retroscena politico raccolto dai colleghi de 'Il Corriere della Sera', che spiegano come il componente dell'...Reggio Emilia, 18 luglio 2021 - Mentre il ministro dellaecologica Robertoha lanciato l'allarme sulla Motor Valley che secondo il tecnico rischierebbe di sparire qualora tutte le case automobilistiche passassero al full - electric, ...Nota dell’Associazione Salute Ambiente Albano Cancelliera, in merito agli sviluppi della vicenda che porterà alla riattivazione della discarica di Roncigliano per ricevere i rifiuti di Roma. “Da luned ...Nota dell’Associazione Salute Ambiente Albano Cancelliera, in merito agli sviluppi della vicenda che porterà alla riattivazione della discarica di Roncigliano per ricevere i rifiuti di Roma. “Da luned ...