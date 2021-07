Cinema sotto choc l’amatissima attrice è appena venuta a mancare (Di domenica 18 luglio 2021) L'attrice Pilar Bardem è morta, come comunicato dai figli in un comunicato congiunto postato sui social. Madre degli attori Javier, Carlos e Monica, la donna è scomparsa attorniata dai suoi cari: "Vogliamo condividere con voi la notizia che Pilar Bardem, nostra madre, il nostro esempio di vita, è morta. #FOTO A FINE ARTICOLO È partita in pace, senza alcuna sofferenza, attorniata dall'amore della sua famiglia" come si legge nel comunicato stampa che prosegue: "Conosciamo l'affetto e l'ammirazione che molte persone provavano per lei, dentro e fuori la Spagna, per l'attrice, la combattente e la persona sempre solidale che era. Ringraziamo con tutto il ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 luglio 2021) L'Pilar Bardem è morta, come comunicato dai figli in un comunicato congiunto postato sui social. Madre degli attori Javier, Carlos e Monica, la donna è scomparsa attorniata dai suoi cari: "Vogliamo condividere con voi la notizia che Pilar Bardem, nostra madre, il nostro esempio di vita, è morta. #FOTO A FINE ARTICOLO È partita in pace, senza alcuna sofferenza, attorniata dall'amore della sua famiglia" come si legge nel comunicato stampa che prosegue: "Conosciamo l'affetto e l'ammirazione che molte persone provavano per lei, dentro e fuori la Spagna, per l', la combattente e la persona sempre solidale che era. Ringraziamo con tutto il ...

beppeinterista : E pensare che c'è gente che ha trovato validi spunti tecnici nell'allenamento di ieri dopo una settima di preparazi… - lillydessi : Genova. Ciak si gira! La Superba e il cinema, visita guidata sotto le stelle - - crisfontana481 : RT @Viki26377550: @GuidoDeMartini Io me ne frego delle vacanze, dei ristoranti, dei concerti e del cinema, mi chiudo in casa e compro tutto… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '‘Ciao Picchio’, sotto choc gli ex Mamiani amici di Libero De Rienzo. ‘Intelligente e vitale’, il rico… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: ‘Ciao Picchio’, sotto choc gli ex Mamiani amici di Libero De Rienzo. ‘Intelligente e vitale’, il… -