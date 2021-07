Ciclismo, Filippo Ganna: “Sensazioni buone, vediamo di crescere verso l’obiettivo Olimpiadi” (Di domenica 18 luglio 2021) La Nazionale italiana di Davide Cassani ha sfruttato l’occasione della Settimana Ciclistica Italiana, sulle strade della Sardegna, per prepararsi al meglio in vista delle Olimpiadi di Tokyo. La selezione tricolore si è messa in mostra in terra sarda in una corsa nella quale Diego Ulissi ha fatto vedere una grande condizione. L’ultima tappa in programma quest’oggi. Condizioni ideali per i nostri portacolori quelle offerte dalla competizione citata per trovare il colpo di pedale giusto in vista di quel che sarà in Giappone. Le stelle della compagine maschile per i Giochi non possono che essere Filippo Ganna ed Elia Viviani. Il primo sarà ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) La Nazionale italiana di Davide Cassani ha sfruttato l’occasione della Settimana Ciclistica Italiana, sulle strade della Sardegna, per prepararsi al meglio in vista delledi Tokyo. La selezione tricolore si è messa in mostra in terra sarda in una corsa nella quale Diego Ulissi ha fatto vedere una grande condizione. L’ultima tappa in programma quest’oggi. Condizioni ideali per i nostri portacolori quelle offerte dalla competizione citata per trovare il colpo di pedale giusto in vista di quel che sarà in Giappone. Le stelle della compagine maschile per i Giochi non possono che essereed Elia Viviani. Il primo sarà ...

