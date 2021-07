Christina Aguilera si esibisce con l’orchestra all’Hollywood Bowl (Di domenica 18 luglio 2021) Christina Aguilera ha definito il suo concerto di venerdì con la LA Philharmonic Orchestra all’Hollywood Bowl “un sogno”. Perchè Christina Aguilera si è esibita all’Hollywood Bowl? Christina Aguilera si è esibito con la LA Philharmonic sotto la guida del direttore musicale Gustavo Dudamel. Ha detto al pubblico: “Sono costantemente ispirata dai compositori e dal modo in cui creano mondi e ti portano in altri posti e hanno nuove prospettive ascoltando le cose, è semplicemente incredibile“. Lo spettacolo si è aperto con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 18 luglio 2021)ha definito il suo concerto di venerdì con la LA Philharmonic Orchestra“un sogno”. Perchèsi è esibitasi è esibito con la LA Philharmonic sotto la guida del direttore musicale Gustavo Dudamel. Ha detto al pubblico: “Sono costantemente ispirata dai compositori e dal modo in cui creano mondi e ti portano in altri posti e hanno nuove prospettive ascoltando le cose, è semplicemente incredibile“. Lo spettacolo si è aperto con ...

