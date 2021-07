Chiariello: "Insigne ? Credo che andrà a scadenza, mi dispiace per Spalletti vi spiego perché" (Di domenica 18 luglio 2021) Il noto giornalista, Umberto Chiariello, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro". Ecco quanto evidenziato: "Temo che Insigne non rinnoverà e quindi andrà a scadenza, mi dispiace per Spalletti che verrà messo sulla graticola di nuovo dopo le situazioni Totti e Icardi si ritroverà a dover gestire anche l’addio di Insigne". Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) Il noto giornalista, Umberto, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro". Ecco quanto evidenziato: "Temo chenon rinnoverà e quindi, miperche verrà messo sulla graticola di nuovo dopo le situazioni Totti e Icardi si ritroverà a dover gestire anche l’addio di".

Advertising

ONadde : #chiariello (quello di Cavani all'hotel Vesuvio, koulibaly più scarso di Danilo e tante altre...) ha detto che… - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Chiariello: “Spalletti giocherà col 4-4-2 o col 4-2-3-1, Zielinski sarà fondamentale, sul rinnovo di Insigne…” https:/… - sscalcionapoli1 : Chiariello: “Spalletti giocherà col 4-4-2 o col 4-2-3-1, Zielinski sarà fondamentale, sul rinnovo di Insigne…”… - ilnapolionline : Chiariello: 'Koulibaly e Manolas non sono fatti per giocare insieme. Ecco come andrà a finire il rinnovo di Insigne… - cn1926it : Chiariello: “ #Zielinski sarà una pedina fondamentale del nuovo #Napoli” -